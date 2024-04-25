О том, что в этот четверг, 25 апреля, путинские войска в очередной раз нанесли удар по населенному пункту в указанной области, попав по объекту гражданской инфраструктуры в Балаклее, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

По словам главы Харьковской ОВА, удар оккупантов пришелся на Балаклею в Изюмском районе — зафиксировано попадание в окрестностях местно железнодорожного вокзала.

В соответствии с предварительной информацией, было известно лишь о пятерых пострадавших гражданских особах: ранения различной степени тяжести у двух мужчин и трех женщин.

Однако позднее количество жертв военных преступлений вояк государства-террориста возросло до семи человек.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах предупреждали — помощь из США может активизировать воздушный террор РФ.