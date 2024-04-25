О том, что сотрудниками указанной структуры сейчас ведутся следственные мероприятия, касающиеся выяснения всех обстоятельств взрывов в городе Николаев, включая причины, приведшие к гибели двух военных, а также травмированию пятерых специалистов-спасателей, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственного бюро расследований.

По предварительным сведениям, вчера, 24 апреля, на неуказанной парковке в Николаеве, в период неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими с борта одного автомобиля на другой, возникла детонация.

Вследствие данного взрыва, на месте инцидента сразу погибли два военных, и еще двое — были ранены. Кроме того, загорелись автотранспортные средства, расположенные у эпицентра взрыва. Кроме того, во время устранения возгорания, произошел повторный взрыв, ранивший пять «чрезвычайников», приехавших по вызову.

Ранее мы писали о том, что Выговский сообщал о задержании военных, расстрелявших полицейских на Винниччине.