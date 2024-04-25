О том, у кому государство позволяет вообще не оплачивать счета по ЖКУ, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства социальной политики Украины (Минсоцполитики).
Как стало известно, на 100-процентную скидку в оплате ЖКУ могут рассчитывать пенсионеры, работавшие в сельской местности и продолжающие проживать в таких условиях после выхода на «заслуженный отдых».
В частности, речь идет о:
- педагогических работниках;
- медицинских и фармацевтических работниках;
- специалистах по защите растений/агрономах;
- работниках музеев/библиотек;
- работниках учреждений культуры/учебных заведений идентичной сферы.
Данная скидка действует на протяжении 1 года с первого месяца обращения, но не более, чем до конца календарного периода, и не распространяется на членов семьи льготника.
Ранее мы писали о том, что в Минэкономики показывали, какими темпами в Украине будет расти стоимость «коммуналки» до 2027 года.
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