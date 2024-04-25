О том, у кому государство позволяет вообще не оплачивать счета по ЖКУ, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства социальной политики Украины (Минсоцполитики).

Как стало известно, на 100-процентную скидку в оплате ЖКУ могут рассчитывать пенсионеры, работавшие в сельской местности и продолжающие проживать в таких условиях после выхода на «заслуженный отдых».

В частности, речь идет о:

педагогических работниках;

медицинских и фармацевтических работниках;

специалистах по защите растений/агрономах;

работниках музеев/библиотек;

работниках учреждений культуры/учебных заведений идентичной сферы.

Данная скидка действует на протяжении 1 года с первого месяца обращения, но не более, чем до конца календарного периода, и не распространяется на членов семьи льготника.

Ранее мы писали о том, что в Минэкономики показывали, какими темпами в Украине будет расти стоимость «коммуналки» до 2027 года.