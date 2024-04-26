О том, что готовность граждан к немедленному участию в мобилизационном процессе опустилась не на такой низкий уровень, как предполагалось, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, обнародованную на официальной странице Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

Например, лишь 25 респондентов подметили — большая часть их знакомых стремится избежать мобилизации, в то время, как 47 процентов утверждают, что определенные личности из окружения игнорируют данный процесс, а некоторые, может быть, и не против быть призванными в ВСУ.

Таким образом, с учетом намерений последней указанной группы опрошенных, в которой отдельная доля знакомых все же готова к мобилизации, можно сделать вывод — степень готовности к военной службе находится «не на низком, а на среднем уровне».

Следует отметить, что попытки не подпасть под мобилизацию, более распространены на Востоке страны (39 процентов опрошенных указали — почти все их знакомые в возрасте 18-60 лет против призыва), тогда как на Юге аналогичная доля составляет 32 процента, на Западе — 29 процентов, а наименьшая — в Центре (15 процентов).

Впрочем, высокий уровень готовности «приобщиться» к службе в ВСУ отмечала, приблизительно, равная (от 5 до 9 процентов) часть респондентов на Востоке, Юге и Западе, и только немного больше (15 процентов), предсказуемо, — в центральных областях.

Фото — dif.org.ua

Фото — dif.org.ua

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