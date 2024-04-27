О том, что субботней ночью в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край России) возник пожар на градообразующем нефтеперерабатывающем заводе, и об этом поначалу сообщали городские паблики, а потом подтвердил в своем официальном Telegram-канале местный губернатор Вениамин Кондратьев, пишет «НБН».

По словам Кондратьева, пострадавших нет, однако, вопреки предсказуемым заявлениям касательно того, что российская ПВО якобы «подавила 10 беспилотников», оперативным службам пришлось экстренно ликвидировать серию возгораний, вызванных атакой дронов-камикадзе.

Кроме того, в соответствии с сообщениями районной администрации, на данном НПЗ, принадлежащем «Славянск ЭКО», частично разрушена ректификационная колонна, предназначенная для перегонки «черного золота» в топливо. Впрочем, если верить властям, выстроенная система защиты не допустила разрушений на прилегающем резервуарном комплексе.

Ранее мы писали о том, что в ГУР МОУ сообщили о ликвидации вертолета Ка-32 МО РФ в Москве.