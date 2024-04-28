О том, к какому типу на самом деле относятся те самые «неустановленные дроны», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По мнению Плетенчука, ответившего на вопрос журналиста, касающийся разновидности данных «беспилотников неустановленного типа», военный высказался лаконично, — «это была разведка».

Кроме того, спикер ОК «Юг» подчеркнул — российско-оккупационные войска на регулярной основе пытаются разыскать объекты для потенциальных атак, отправляя свои дроны, но практически ежедневно «теряют» эти БПЛА, так как не прекращается боевая работа ВСУ, постоянно их сбивающих «и над Николаевщиной, и над Херсонщиной, и над Одесчиной».

Также, Плетенчук добавил — в небе Украины фиксируется работа различных типов разведывательных дронов РФ, и, в основном, это «Орлан-10», отлично знакомый украинцам. Однако иногда захватчики запускают ZALA, SuperCam, а еще реже можно увидеть «Форпост» и иранский Qods Mohajer-6 (приоритетно патрулирует акваторию Черного моря).

Ранее мы писали о том, что Олещук сообщал подробности отражения ночной атаки РФ на Украину.