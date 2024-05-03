О том, что вследствие указанной атаки на «Кущевский», государство-террорист вынужденно перепросило с Кубани не менее 40 самолетов разнообразных типов, разместив авиатехнику на многочисленных аэродромах, как можно дальше от линии фронта, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По мнению британских экспертов, влияние вышеописанного «рассредоточения» вряд ли сразу окажется «очевидным/драматическим», поскольку Силы Обороны Украины и ранее демонстрировали способность в нанесении ударов существенно дальше вглубь РФ, чем эти точки распределения.

Впрочем, есть и позитивная новость — то, что Кремль пошел на такие меры, означает одно, — продолжительность вылетов российских самолетов придется увеличить ради сохранения идентичного постоянства на поле боя, фиксируемого «до сих пор». Кроме того, эти усилия потребуют использования больших объемов топлива, подняв расходы, а также ужесточат степень нагрузки на экипажи самолетов.

Ранее мы писали о том, что британская разведка называла имя функционера РФ, на котором может отразиться арест зама Шойгу.