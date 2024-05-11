О том, что осуществления вышеописанной процедуры, гражданам больше не нужно лично посещать филиалы Пенсионного фонда (ПФУ), поскольку все можно сделать в онлайн-формате, буквально за несколько шагов, пишет «НБН», ссылаясь на подробную инфографику, размещенную на официальной странице Кабинета Министров Украины.

В первую очередь, потенциальному или уже явному украинскому пенсионеру необходимо заключить соответствующие договоренности с ПФУ, перейдя по гиперссылке, открывающей перечень государственных е-услуг.

Далее, следует выполнить нижеуказанные этапы:

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Следует напомнить — трудовой/страховой стаж для оформления пенсии смогут «прикупить» как застрахованные, так и незастрахованные граждане от 16 лет, при этом, не только для себя, но и вместо другой особы, даже если она не является пенсионером.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ рассказывали, как возрастет размер пенсии, если не уходить на «заслуженный отдых» в 60 лет.