О том, что подобные высказывания Путина, на самом деле являются полным блеф, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, опубликованное местным изданием LRT.

По словам Ландсбергиса, российский диктатор ничего от не выиграет от ядерного удара, однако вполне может потерять все. В частности, Путин уверенно полагает — правительства некоторых стран на его стороне: Пекин однозначно поддерживает Москву, как глобальные государства-партнеры в Латинской Америке, Африке. Впрочем, если угрозы президента страны-агрессора воплотятся в реальность, то «все партнерство исчезнет в один миг».

Глава МИД Латвии добавил — попустительская позиция относительно действий РФ, которую предпочитают занимать определенные крупные государства ради избежания эскалации, безусловно, в итоге может спровоцировать достаточно катастрофические последствия.

Ранее мы писали о том, как в ISW проанализировали заявления Путина во время выступления на параде 9 мая.