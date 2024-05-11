О том, что в национальной газопоставляющей компании допускают вероятность повышения стоимости энергоресурса, поскольку «рыночные отношения» требуют либерализации, в том числе, и по запросу МВФ, пишет «НБН», ссылаясь на слова главы правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева, прозвучавшие на YouTube-канале «Forbes Ukraine».

По словам главы «Нафтогаза», корректировка тарификации природного газа и прочих схожих ресурсов в большую сторону, позволит существенно улучшить инвестиционную привлекательность энергетической сферы Украины.

При этом, речь идет не о ближайших 12 месяцах, поскольку поднятие тарифов на газ в этот сложный период является относительно невероятным, но в долгосрочной перспективе, «постепенная либерализация», исключающая так называемую «шоковую терапию» для населения, при условии некоторой стабилизации обстановки, на внутреннем рынке Украины вполне возможна.

Чернышев акцентировал:

Я оцениваю как маловероятную либерализацию цен на рынке энергетики в этом году… Действуют юридические ограничения. Идет война.

Ранее мы писали о том, что в Раде сообщили, какие тарифы на электричество будут введены правительством с 1 июня.