О том, что с приходом летних высоких температур, отечественная энергосистема окажется в весьма сложном положении, и потому вероятно возвращение к традиционным «веерным» отключениям электричества, ради некоторой стабилизации данной инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства энергетики Светланы Гринчук, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гринчук, очередной тяжелый период для украинской энергоструктуры, судя по всему, наступит уже этим летним сезоном, когда начнется жара, и бытовые потребители станут интенсивно использовать охлаждающие системы и кондиционеры.

Кроме того, с учетом 50-процентных повреждений энергосистемы, вследствие регулярных российских обстрелов, на протяжении грядущего отопительного сезона прогнозируется существенная нехватка мощностей, потому замглавы Минэнерго резюмировала:

Поэтому могут быть отключения электроэнергии у бытовых потребителей.

Ранее мы писали о том, что в украинском парламенте рассказывали, какой тариф на электричество с 1 июня намерен ввести Кабмин.