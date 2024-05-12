О том, что на территории приграничного Волчанска в Харьковской области, все еще остается от 300 до 400 мирных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную начальником Волчанского отдела Нацполиции Максимом Стецыной для Telegram-канала «Суспільне-Харків».

Кроме того, по состоянию на поздний вечер субботы, 11 мая, не прекращаются российские артиллерийские обстрелы за городом, по массивам, расположенным между Волчанском и селом Гатище. Также, вражеские самолеты периодически сбрасывают от двух до трех авиабомб за раз, стараясь бить в хаотичном порядке, почти всегда — по частному сектору.

Следует напомнить, что в пятницу, 10 мая, с территории Волчанской общины и прилегающих населенных пунктов на Харьковщине, были начаты эвакуационные мероприятия, однако не все население согласилось на выезд.

Ранее мы писали о том, что в ISW называли ключевой фактор, который может привести к поражению армии Путина на Харьковщине.