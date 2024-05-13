О том, какие продукты питания подешевели на прилавках отечественных магазинов, если учитывать малозаметное снижение скорости инфляционного процесса, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной службы статистики Украины (Госстат).

В частности, на внутреннем потребительском рынке Украины, на протяжении апреля, если провести сравнение с мартом 2024 года, стоимость ряда продуктов питания «просела» вот так:

десяток куриных яиц подешевел на 19,2 процента;

1 килограмм сахара — на 2,4 процента;

овощи «старого урожая» — на 1,7 процента;

1 литр молока — на 0,3 процента.

При этом, подорожали:

1 килограмм сливочного масла — на 1,2 процента;

рыба и сопутствующие производные из нее — на 1,1 процента.

Фото — ukrstat.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в Минэкономики рассказывали, какими темпами в Украине будет расти стоимость «коммуналки» до 2027 года.