О том, как глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс отреагировал на такую «ротацию» кадров в РФ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт английского высокопоставленного функционера.

По словам Шеппса, Шойгу напрямую ответственен за «утилизацию» более, чем 355 000 россиян на текущей войне, а также причастен к массовому террору и страданиям гражданского населения Украины вследствие противозаконного масштабного вторжения РФ.

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что России необходим министр обороны, который был бы в состоянии исправить подобное катастрофическое наследство, попросту прекратив вторжение [в Украину], однако все, что получат россияне, — «это еще одну марионетку Путина».

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему Путин заменил Шойгу на Белоусова.