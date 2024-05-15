О том, что Вашингтон никогда не призывал Киев бить по вражеским целям вне собственной территории, но с некоторыми оговорками, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, прозвучавшее от госсекретаря США Энтони Блинкена во время трансляции совместного дипломатического брифинга в официальном Facebook-аккаунте МИД Украины.

По словам Блинкена, США не намерены выказывать отдельного поощрение нанесению ударов за пределами вне украинской территории, иностранными, в частности, американскими ракетами или подобным оружием, однако Киев может на самостоятельной основе принимать соответствующие решения. В частности, Вашингтон абсолютно привержен делу победы Украины в текущей войне, обеспечивая ВСУ необходимыми ресурсами — все делается «ради людей» и «ради будущего» [страны].

Госсекретарь США акцентировал:

Мы это [разрешение на применение] признаем в своей политике и подчеркиваем, что это решение должна принимать Украина для себя сама.

Ранее мы писали о том, что Кирби объяснял, как Пентагону удается оперативно отправлять оружие Украине.