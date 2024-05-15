О том, что в банке-регуляторе не прекращают работы над дальнейшим упрощением валютных ограничений, однако не все так просто, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного.

По словам Пышного, в краткосрочной перспективе Нацбанк не намерен допускать погашения/обслуживания старых долгов бизнеса в долларах/евро, так как подобное решение не позволяет текущий, весьма недостаточный, валютный ресурс в стране. В частности, снятие ограничений «сгенерировало [бы] многомиллиардный спрос на валюту», в итоге, разрушив/подвесив курсовую устойчивость и макрофинансовую стабильность.

Кроме того, в НБУ не располагают возможностями и для ослабления капитальных ограничений с одновременным расширением сроков возврата экспортной выручки:

первое сформирует дополнительный спрос на доллар и евро;

второе — спровоцирует сокращение объем предложений валюты.

Ранее мы писали о том, что в НБУ показывали, как будут увеличиваться зарплаты украинцев до 2026 года.