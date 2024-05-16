О том, что экономический сектор Украины сохраняет устойчивость вопреки более, чем двум годам полномасштабного вторжения РФ, а также какие изменения на данном направлении вероятны в ближайшие 7 месяцев, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии уверены — удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины не слишком отразились на потенциале экономики, и, судя по всему, в этой сфере возможен реальный рост, приблизительно, — на 3 процента в текущем году. Подобное «предвидение» основано на статистике Международного валютного фонда (в прошлом году экономика Украины восстановилась на 5 процентов) и улучшенном годовом прогнозе по темпам инфляции в 2024 году — не более 8,2 процента вместо 8,6 процента.

Кроме того, дополнительный фактор — все вышеописанное позволило банку-регулятору поэтапно снижать базовую процентную ставку: с конца апреля — до 13,5 процента (вместо мартовских 14,5 процента или «военного пика» в 25 процентов).

Ранее мы писали о том, что в НБУ объясняли, почему не намерены смягчать валютные ограничения в ближайшее время.