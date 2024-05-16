О том, что указанная программа затронет лишь граждан, выехавших в Чехии вследствие вторжения РФ, и предназначается для беженцев, получивших статус временной/международной защиты, однако по состоянию здоровья/семейным обстоятельствам, стремящихся вернуться домой, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу чешского Министерства внутренних дел.

Как стало известно, чешская помощь предусматривает, в основном, покупку беженцам билетов в Украину, а в некоторых особо серьезных ситуациях — оказание скорой медпомощи.

При этом, пилотный проект станет действовать с июня по ноябрь текущего года, и сможет охватить не более 430 человек: 400 беженцам выдадут билеты на автобус от места проживания в Чехии до ближайшего пункта пребывания в Украине, а еще 30 гражданам — предоставят индивидуальный медицинский автотранспорт для идентичного возвращения.

Следует отметить, что направить заявку на вышеописанный тип поддержки позволено только 1 раз, и, если украинские беженцы пожелают снова вернуться в Чехию на протяжении следующего 1 года и подать запрос на получение вида на жительство, им придется оплатить 50 процентов расходов.

Ранее мы писали о том, что соцопрос КМИС показывал, сколько украинских беженцев и при каких условиях намерены вернуться из ЕС.