О том, что на Харьковщине бойцами Сил Обороны не прекращается выявление мест концентрации оккупантов с последующим уничтожением единиц «живой силы» армии Путина, а также «хорошим русским» не позволяют закрепиться на северных окраинах Волчанска, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера оперативно-стратегической группировки (ОСГВ) «Хортица» Назара Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, оперативная ситуация на Харьковской направлении сохраняется довольно сложной, но динамично изменяется. Кроме того, Силы Обороны и безопасности, и, в целом, все идентичные подразделения, смогли в некоторой мере стабилизировать обстановку: российско-оккупационная армия, зашедшая на Харьковщину, сейчас уничтожается всеми доступными средствами — артиллерией, беспилотниками, а также пехотными формированиями ВСУ.

Спикер «Хортицы» дополнил — продвижение РФ в определенных зонах у отдельных населенных пунктах приостановлено, но противник стремится своими действиями обеспечить благоприятные предпосылки для дальнейшего продвижения, намереваясь занять более выгодные плацдармы на местности.

Также, ВСУ продолжают концентрировать ключевые усилия на недопущении вражеского продвижения вглубь наших оборонных линий, стараясь сорвать выполнение оккупантами задач по взятию контроля над северной частью Харьковщины.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали, смогли ли захватчики продвинуться в окрестностях Часового Яра.