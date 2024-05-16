О том, что подобные «перебои» с электроснабжением бытовых потребителей закончатся лишь через несколько месяцев, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозирование члена наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрия Бойко, опубликованное «Укринформом».

По словам Бойко, ограничения, запущенные около суток назад, долгосрочны — в таких условиях украинцы будут вынуждены жить, как минимум, до августа. Начиная с августа-сентября, ожидаются несущественные улучшения, в силу перечня разнообразный факторов.

В частности, к концу лета мощности атомной электрогенерации выйдут из пассивной фазы после ремонтов, а в энергосистему зайдет больший объем ресурсов от солнечных электростанций, что позволит минимизировать нагрузку на данную инфраструктуру, «за счет все еще теплой, но уже не жаркой погоды».

Ранее мы писали о том, что нардеп рассказывал, какой тариф на электричество с 1 июня намерен ввести Кабмин.