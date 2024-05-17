О том, как отразится на тактике и стратегии войны РФ против Украины назначение нового главы российского оборонного ведомства, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии полагают, что поскольку Белоусов экономист, не поднакопивший «армейского бэкграунда», и до назначения занимавший должность первого вице-премьер-министра, а до того, — работавший ассистентом Путина по экономическим вопросам, ход войны в Украине не претерпит существенных изменений.

Предполагается, что Белоусова перевели на пост главы МО РФ с целью усиления эффективности расходов на «оборонку», включая более тесное интегрирование и координацию между оборонными отраслями для надлежащего покрытия потребностей «второй армии мира».

Однако, такие задачи могут оказаться чрезвычайно сложными для Белоусова, если учитывать высочайший уровень коррупции в российских Минобороны и ВС. Кроме того, разведка Британии уверена — действия нового министра обороны вряд ли окажут значительное и оперативное влияние на ход агрессии РФ против Украины.

Также, все вышеописанное косвенно подтверждает заявление Путина — он не будет инициировать внедрение каких-либо изменений в высшем руководстве Генштаба, то есть теперешний российский подход к войне, судя по всему, сохранится.

Ранее мы писали о том, как Путин высказывался об увольнении Герасимова с должности главы Генштаба.