О том, как такая «корректировка» отразится на практически всех категориях населения Украины, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное главой «Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса» Русланом Соболем для «РБК-Украина».

По словам Соболя, масштабы последствий от повышения акциза весьма предсказуемы: бизнес-сфера не сможет вливать дотации в производство продукции или услуг, и, в итоге, за «корректировку» акцизов заплатят все — как конечные потребители автотоплива, так и обычные граждане, поскольку поднятие сборов на горючее, и, соответственно, возросшие логистические расходы, предприниматели постараются компенсировать увеличенной стоимостью различных товаров.

Кроме того, правительственное повышение безусловно нанесет сильный удар по бизнес-сфере, поскольку сейчас работать и без увеличения налогообложения весьма тяжело, и по этой причине, «кто-то уйдет с рынка и будет вынужден распустить коллективы», тем самым увеличив нагрузку на рынок труда, то есть усилив безработицу.

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