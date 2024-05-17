О том, какие возможности будут доступны в новом приложении, с помощью которого потенциальные военнослужащие смогут обновить персональную информацию без посещения ТЦК/СП, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером Минобороны Украины Дмитрием Лазуткиным для «Радіо Свобода».

По словам Лазуткина, поначалу, 18 мая, запустят так называемый MVP-вариант «Резерв+» (Minimum viable product — является версией продукта с минимальным сервисом). Впрочем, в долгосрочной перспективе, это приложение получит дополнительные опции в э-кабинете. Однако завтра, возможно будет лишь обновить электронную почту, номер телефона и адрес проживания.

Спикер МОУ резюмировал:

Там все максимально просто. ІD-банкинг, и дальше… тебя идентифицируют, ты регистрируешься и все очень быстро заполняешь [10-15 минут].

Ранее мы писали о том, что парламент принял закон, существенно повышающий размер штрафов для уклоняющихся от мобилизации.