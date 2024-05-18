О том, что эти недавние удары, судя по всему, спровоцируют ухудшение потенциала РФ в защите воздушного пространства в радиусе временно оккупированного Крымского полуострова, и одновременно показывают высокие возможности Украины в игнорировании действий российской ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военная разведка Британии отмечает — результативная атака на крымский аэродром «Бельбек», проведенная в ночь на 15 мая, стала четвертым подобным инцидентом, зафиксированным в течение последнего месяца, в котором ПВО РФ причинили масштабный ущерб: ранее ВСУ накрыли огнем радиолокационную станцию в Ай-Петри и два раза обстреляли аэродром в Джанкое.

В соответствии с данными Минобороны Великобритании, весьма вероятно, что такие действий Украины приведут к насильственному рассредоточению Россией своих воздушных средств, с целью обеспечения выживания или же минимизации риска потери большей численности самолетов. Кроме того, государство-террорист вынужденно перебросит комплексы ПВО из других регионов.

Помимо всего вышеописанного, перебазирование A-50 с аэродромов Крыма, безусловно, спровоцирует увеличение длительности летных часов и регулярности вылетов истребителей для устранения «пробелов» в воздушном прикрытии, тем самым усилив проблематику технического обслуживания флотов РФ.

Ранее мы писали о том, что спутниковые снимки показали потери авиации и техники РФ на аэродроме «Бельбек».