О том, что после вчерашнего дневного авиаудара по Шевченковскому району Харькова и последующего возникновения пожара, всего погибли 3 человека, а ранены — 31 особа, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-профиле главы местной ОВА (областной военной администрации) Олега Синегубова.

По словам Синегубова, на Харьковском участке фронта зафиксированы две вражеских попытки по прорыву оборонной линии ВСУ у Глубокого/Липцов и Бугруватки/Старицы. Вопреки всем стремлениям российско-оккупационных войск, ситуация на передовой контролируется Силами обороны.

Кроме того, в отдельных районах Харьковщины бойцы ВСУ начали штурмовые действия, стараясь улучшить тактическое положение, с одновременным проведением мероприятий по «зачистке» местности от оккупантов. В частности, вокруг Волчанска подразделения защитников приступили к усилению оборонного плацдарма, с целью оптимизации тактического потенциала.

Также, на Купянском направлении произошло 6 боестолкновений, в которых подразделениям ВСУ удалось результативно отбить 3 вражеские атаки. Остальные 3 атаки все еще отражаются Силами Обороны у Кисловки/Ивановки и Крахмального/Берестового.

Ранее мы писали о том, что Киев запросит помощь у Варшавы при возникновении гуманитарного коллапса в Харькове.