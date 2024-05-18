О том, что россияне намереваются обезопасить свою военно-морскую базу в порту Новороссийска, подобным образом стремясь предотвратить атаки Сил Обороны Украины, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, размещенный в Telegram-канале крымского движения сопротивления «АТЕШ».

Как стало известно после изучения фотоснимков, сделанных агентами «АТЕШ», российские власти стараются укрепить военно-морской базу ЧФ РФ, устанавливая разнообразные преграждающие средства, направленные на противодействие ударам морских надводных дронов.

В частности, фиксируется установка подводных сетей и плавучих барьеров, которые, теоретически, могут помешать атаке аквадронов. Также, оккупанты интенсивно наращивают средства ПВО и РЛС, готовясь к идентичному удару с воздуха, а не только с моря.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что росСМИ сообщали количество ликвидированных и раненых оккупантов в результате удара по Крыму 16 мая.