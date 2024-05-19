О том, почему в субботу, 18 мая, возник ряд проблем с вышеописанным приложением, от невозможности прохождения авторизации, до 3-часовых ожиданий «в очереди», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Лазуткина, вчера множество военнообязанных украинцев активно скачивали данное госприложение, одновременно проходя авторизацию и обновляя соответствующие учетные данные. В частности, не менее 700 000 намеревались пройти эту обязательную процедуру, вследствие чего произошел «незначительный системный сбой», поскольку программное обеспечение не рассчитано на такой «ажиотаж».

Впрочем, спикер украинского оборонного ведомства напомнил:

…Полноценная версия этого приложения появится в середине июня [обновить данные можно в течение 60 дней с момента усиления мобилизации].

Ранее мы писали о том, какие штрафы предусмотрел парламент для украинцев, уклоняющихся от мобилизации.