О том, что тарификация электроэнергии для населения в стране, судя по всему, увеличится как минимум в 2 раза, вследствие критического разрушения энергосистемы Украины ударами РФ, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение председателя парламентского подкомитета по вопросам энергобезопасности Виктории Гриб, опубликованное в «Новини.LIVE».

По словам Гриб, на данный момент тарифы для населения даже не достигли уровня себестоимости ресурса (от 8 гривен/киловатт-час), поскольку Кабмин пока пытается удерживать цены на «свет» в прежнем диапазоне. Однако, тарификация одного киловатта электроэнергии вскоре будет повышена вдвое, что зависит от оценки состояния энергосистемы.

Народная избранница полагает, что вышеописанный вариант развития ситуации лучше использования генераторов, когда один киловатт обходится в 4-5 раз больше, чем сейчас. Кроме того, чиновница указала — при «приглашении» аварийной помощи из стран ЕС, электричество стоит «нам дороже в несколько раз».

Впрочем, Гриб акцентировала, что есть и относительно положительные новости:

…Будем говорить и с правительством, и с нашими международными партнерами о субсидиях по созданию фонда энергетической поддержки уязвимых слоев населения.

Ранее мы писали о том, что в «Нафтогазе» отвечали, ожидать ли украинцам поднятия тарифа на «голубое топливо» во время войны.