О том, как накануне, 26 июня, пограничникам удалось отбить очередное нападение ДРГ РФ у села Сотницкий Казачок на Харьковщине, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Госпогранслужбы полковником Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно, указанная диверсионно-разведывательная группа не смогла слишком далеко проникнуть на территорию Украины, поскольку оккупантам был навязан стрелковый бой со стороны пограничников, вопреки тому, что захватчики пытались предварительно «подавить» бойцов ГПСУ обстрелами.

Таким образом, вчерашняя атака была результативно отбита пограничниками при участии противодиверсионных подразделений, отправленных позднее для «зачистки» местности.

По словам Демченко, вопреки некоторому снижению активности ДРГ РФ в июне, включая сокращение числа обстрелов приграничья с РФ и Беларусью, Силам обороны Украины необходимо готовиться к дублированию идентичных ситуаций «на любом направлении соседства с агрессором».

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что ВСУ достигли определенных успехов в Волчанске.