Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал, размещенный в Telegram-канале DeepState, российско-оккупационным войскам удалось захватить село Николаевка в Донецкой области.

Помимо такого сомнительного «успеха», «вторая армия мира» смогла несколько продвинуться в окрестностях Водяного, Новожеланного и Желанного в минувшую субботу, 17 августа, но была остановлена украинскими войсками.

Кроме того, военные эксперты DeepState отмечают — бойцы Сил обороны достигли определенных идентичных успехов на территории страны-агрессора, эффективно отбросив российскую армию в районе хутора Отруба Курской области.

С направлениями, на которых «освободителям» пока удается перемещаться, игнорируя колоссальные потери, можно ознакомиться на картах DeepState, размещенных немного ниже:

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, предоставляет ли Пентагон разведывательные данные Украине во время наступления в Курской области.