Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт постоянного представителя нашей страны при Совбезе ООН Сергея Кислицы, украинский функционер открыто указал на высокую степень вероятности смерти российского министра.

Исходя из слов Кислицы, определенный ряд российских военных преступников рассчитывают на слишком простой исход — покинуть этот мир, лежа в собственной постели в периметре элитного пригородного района Москвы.

Однако, если даже российской верхушке удастся избежать скамьи подсудимых в Гааге, она все же попадет прямиком в ад, — «чтобы гореть там вечно, минуя чистилище…».

В частности, украинский постпред при Совбезе ООН раскрыл предпосылки к своему заявлению:

Некоторые говорят, что он [Сергей Лавров] уже склеил ласты, и все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых.

Фото — x.com/SergiyKyslytsya

Ранее наш информационный писал о том, как Кислица высмеивал Небензю, озвучившего сценарий обстрела «Охматдета» несовпадающий с версией Лаврова.