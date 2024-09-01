Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-канале российского пропагандистского агентства «РИА-Новости», мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался в ночь на этот выходной день, по столице страны-агрессора, включая окрестности, якобы попытались нанести дроновый удар.

Поначалу Собянин сообщал — по одному дрону-камикадзе отработали силы и средства ПВО армии Путина, сбив цень в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, и обошлось без повреждений и пострадавших. Кроме того, мэр Москвы отдельно подчеркнул — функционирование данного объекта больше не находится под угрозой. При этом, еще один ударный беспилотник, якобы удалось «приземлить» уже над городским округом Раменское.

Однако, позднее Собянин изменил риторику, и уточнил — не менее девяти ударных беспилотников, которые попытались атаковать Москву, были ликвидированы в течение ночи.

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