Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение нового главы Министерства культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого, прозвучавшее на официальном YouTube-канале парламентского Комитета гуманитарной и информационной политики, национальный телемарафон «Единые новости» продолжит свое существование, но при выполнении некоторых условий.

По словам Точицкого, телемарафон «был, есть и будет», однако следует отыскать иной формат подачи новостей, позволяющий сохранить заинтересованность у украинского социума, поскольку существует огромное количество людей, которые смотрят «Единые новости», и это так же важно, — «доносить единым голосом происходящее вокруг».

Отдельно глава Минкульта добавил — если появятся какие-то замечания по телемарафону, он не против обсудить это с профильным комитетом ВРУ. В частности, конструктивные предложения по изменениям «Единых новостей» всегда будут рассматриваться в положительном ключе.

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