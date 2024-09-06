Как информирует «НБН» со ссылкой на фотоматериал, размещенный в официальном Telegram-канале полиции Сумщины, на протяжении последних суток, задокументированы последствия 160 российских ударов по территории области — под огнем армии Путина оказались 46 населенных пунктов.

Полицейскими приграничной Сумской области не прекращается фиксация многочисленных разрушений объектов гражданской инфраструктуры, нанесенных российско-захватническими войсками.

Как стало известно, в результате масштабных обстрелов повреждены: 3 многоэтажных жилых дома, 25 домовладений, 1 больница, 1 лицей, 1 неуказанное промышленное предприятие, 1 хозяйственная постройка, 2 гаража, 5 легковых и грузовых машин, включая 2 автоприцепа.

С кадрами разрушений можно ознакомиться ниже:

Фото — t.me/police_su_region

Фото — t.me/police_su_region

Фото — t.me/police_su_region

Фото — t.me/police_su_region

Фото — t.me/police_su_region

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава Львовской ОВА рассказывал, сколько объектов гражданской инфраструктуры города уничтожено атакой РФ 4 сентября.