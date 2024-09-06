Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный YouTube-канал ОПУ, украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 6 сентября, сообщил — ВСУ не прекращают продвигаться на Курщине, а путинские войска, только в течение месяца боев на российской территории, утратили тысячи единиц «живой силы».

По словам Зеленского, Украина взяла под контроль более 1 300 квадратных километров территории страны-агрессора — из этой, уже «зачищенной» Силами обороны части Курской области, «вторая армия мира» попросту сбежала, осознав, что ВСУ начали наступление.

Кроме того, президент Украины добавил — на протяжении первого месяца боевых действий в Курской области, армия Путина не досчиталась более 6 000 солдат (как убитыми, так и ранеными). Еще 10 000 «хороших русских», оккупационные войска РФ потеряли, пытаясь достичь поставленных Кремлем задач на прочих участках фронта в Украине.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский рассказывал, сколько военных РФ удалось взять ВСУ в плен на Курщине.