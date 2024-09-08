Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал, обнародованный Telegram-каналом DeepState, «вторая армия мира», похоже, все же не снизила темпы наступления в Донецкой области, в чем уверяли главком Сырский и президент Украины Владимир Зеленский.

В соответствии с картами, опубликованными DeepState, российско-захватнические войска оккупировали поселок Невельское Донецкой области, вчера, 7 сентября. Также, по мнению аналитиков, армия Путина продвинулась под Красногоровкой в этом же регионе.

Согласно данным DeepState, ожесточенные бои не прекращаются севернее от города Горняк, при этом, оккупанты подступили на расстояние 8 километров к Покровску и 3,5 километра к Мирнограду.

Также, армия государства-террориста продвинулась в районе Торецка и рядом с Угледаром, пытаясь обойти последний указанный город с фланговых позиций.

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что Зеленский отвечал об улучшении ситуации на Покровском направлении.