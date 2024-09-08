Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Guardian, по мнению действующего директора ЦРУ Уильяма Бернса, лидеры государств Запада не должны болезненно реагировать на угрозы Кремля относительно «ядерной эскалации».

По словам Бернса, кремлевский тиран Владимир Путин является обычным «задирой», и потому продолжит время от времени бряцать ядерным оружием, или как иначе называют это в РФ, — показывать «ядерную дубинку». Глава ЦРУ добавил, что страны-союзники не должны себе позволять быть запуганными подобным путинским бряцанием.

В частности, глава ЦРУ привел пример — осенью 2022 года возник реальный риск того, что государство-террорист может нанести серию ударов тактическим ядерным оружием по Украине, однако, поскольку такой катастрофы так и не произошло, угрозы со стороны Москвы «не следует воспринимать слишком серьезно».

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики ISW спрогнозировали, когда РФ начнет бить по Украине иранскими баллистическими ракетами.