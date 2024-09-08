Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, власти Ирана наконец отреагировали на сообщения, касающиеся поставок в Россию иранских баллистических ракет.

В частности, иранское внешнеполитическое ведомство постаралось опровергнуть информацию иноСМИ, заявив, что якобы не стремится оказывать военную помощь «ни одной из сторон» войны в Украине.

По словам спикера Министерства иностранных дел Ирана Нассера Канаани, многократные заявления относительно отправки баллистических ракет России, в действительности руководствуются политическими целями/мотивами определенных стран Запада и являются абсолютно безосновательными.

При этом, иранское внешнеполитическое ведомство предсказуемое назвало войну РФ против Украины «конфликтом», обозначив подход Тегерана к ней как «последовательный и неизменный».

Ранее мы писали о том, как в МИД Украины отреагировали на потенциальную передачу Ираном баллистических ракет России.