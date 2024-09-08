Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Moscow Times, в соответствии с соцопросом, проведенным Фондом «Общественное мнение», доля граждан РФ, испытывающих тревожное состояние, с момента прорыва Сил обороны в Курской области, достигла 49 процентов — рекордная отметка, впервые наблюдаемая с сентября прошлого года.

При этом, лишь 45 процентов россиян заявляли — среди их знакомых и близких, в основном, преобладает спокойствие, что является наиболее низким показателем за год. В последний раз тревожные настроения преобладали над спокойствием в мае прошлого года, когда бойцам Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона «Свобода России» удалось совершить успешный рейд в Белгородскую область.

Кроме того, ключевым «волнующим событием» последнего времени, 52 процента жителей государства-террориста обоснованно полагают войну против Украины, причем 28 процентов из опрошенных указали именно на операцию «Курский прорыв».

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, сколько военных РФ удалось взять в плен на Курщине.