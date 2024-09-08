Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пожарным удалось оперативно ликвидировать масштабное возгорание, возникшее в отдельном домовладении вследствие атаки «второй армии мира».

Специалисты-спасатели, находившиеся поблизости от эпицентра горения, обнаружили тела двух погибших мирных жителей. Также, «чрезвычайниками» проведено обследование территории по ряду адресов, пострадавших от авиаударов российско-оккупационных войск.

В итоге, спасатели задокументировали — взрывная волна от российских модифицированных авиабомб повредила 20 дачных домов.

Кроме того, в соответствии с предварительной информацией, из-за военного преступления армии Путина, две гражданские особы погибли, а у четверых, включая двоих детей, — ранения различной степени тяжести.

Ранее мы писали о том, что в ISW прогнозировали, когда РФ начнет атаковать Украину иранской «баллистикой».