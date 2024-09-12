Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Оперативний ЗСУ», видеозаписи свидетельствуют о масштабном возгорании на предприятии.

В частности, в сообщениях к видеофайлам отмечается — пожар начался с крыши одного из цехов. При этом, следует отметить — «Омсктрансмаш» является единственным российским производителем модифицированных танков Т-80БВМ, якобы усовершенствованной моделью российско-советской бронетехники, имеющей улучшенные боевые качества.

Также, на «Омсктрансмаше» спускаются с конвейера ТОС «Солнецпек», моральное устаревшую систему вооружений, предназначенную для вывода из строя техники, поджога и разрушения зданий и сооружений посредством объемного взрыва с использованием запрещенных фосфорных боеприпасов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что у Буданова подтвердили ликвидацию истребителя Су-30СМ оккупантов над Черным морем.