Как информирует «НБН» со ссылкой материал голландского издания De Gelderlander, глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекелманс заявил — его государство на днях направило в Украину радар для Patriot, однако это еще не все.

По словам Брекелманс, Украина вскоре получит три пусковые установки к вышеописанному американскому зенитно-ракетному комплексу. Задержка объясняется тем, что представители прочих стран-партнеров так и не отыскали обещанные компоненты для передачи полноценного комплекса ПВО/ПРО.

Глава Минобороны Нидерландов указал на неоконченные переговоры по передаче с рядом неназванных «партнеров»:

Мы все еще работаем над этим.

Кроме того, какой-то из союзников отказался от выполнения вышеупомянутых обязательств, но какой именно — неизвестно.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему один или два Patriot не решат проблему защиты Харькова.