Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Радио Свобода», появились первые кадры из космоса территории Глушковского района в Курской области, сделанные после начала контрнаступления армии Путина.

В частности, на спутниковых снимках видны два вновь построенных понтонных моста и следы масштабного пожара в 1,5 километра от одного из них, по левую сторону течения Сейма.

Предполагается, что в период с 7 по 14 сентября, военные инженеры армии РФ возвели понтонный мост рядом с селом Званное, а также отремонтировали идентичное сооружение на прежнем месте, между данным населенным пунктом и Глушково, с чем можно ознакомиться на нижеуказанных видеофрагментах:

Фото — t.me/radiosvoboda

Ранее наш информационный портал писал о том, что успехи наступления Сил обороны в Курской области стимулируют Россию к обмену военнопленными.