Как информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина», от советника по нацбезопасности президента США Джейкоба Салливана прозвучало заявление — Вашингтон не прекращает работать над значительным пакетом военной помощи Украине, о котором, вероятно, сообщат до конца сентября (до завершения «фискального» года).

По словам Салливана, доставка американского вооружения в Украину сопровождается решением трудных логистических и оперативных вопросов. В частности, Пентагон буквально снимает с конвейера 155-миллиметровые снаряды, доставляя эти боеприпасы на передовую в Украине «так быстро, как только возможно».

Другой пример подобной оперативной поддержки США — трудное в реализации решение относительно перенаправления в Украину всех ракеты для ПВО/ПРО Patriot, которые были обещаны другим странам-партнерам в течение ближайших 12 месяцев:

Я сказал — возьмите все эти ракеты, все до единой, и отправьте их в Украину.

Ранее мы писали о том, что США и Британия в непубличной форме разрешили Украине наносить удары вглубь РФ.