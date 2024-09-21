Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, вчерашним вечером фиксировалась серия взрывов на территории объекта гражданской инфраструктуры, в центральных кварталах Харькова, а также в частном секторе Холодногорского района.

Как уведомляют в ГСЧС, пока известно об 11 травмированных жителях города, из которых трое являются несовершеннолетними. Кроме того, «освободители» повредили несколько объектов гражданской инфраструктуры, включая частные домовладения.

Также, «чрезвычайники» своевременно затушили легковой автомобиль и ликвидировали возгорание сухой травы на двух различных локациях, суммарной площадью более 1 гектара.

Для устранения последствий атаки государства-террориста привлекались 17 единиц спецтехники и 70 специалистов-спасателей ГСЧС.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее мы писали о том, что в ночь на субботу, 21 сентября, украинские беспилотники успешно поразили склад боеприпасов в Краснодарском крае.