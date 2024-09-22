Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению эксперта по вопросам энергетики Сергея Дяченко, отключения атомных электростанций от общей системы страны, надлежащим структурам («Укрэнерго», Минэнерго) придется вернуть аварийные, довольно продолжительные, отключения «света».

По словам Дяченко, после отключения АЭС от энергосистемы Украины, электричество в стране будет подаваться изредка, суммарно — «по 4-5 часов/ежесуточно». Впрочем, это в рамках наиболее негативного сценария развития ситуации.

Однако, следует отметить, армия Путина регулярно осуществляет атаки на распределительную систему, которую украинские энергетики научились оперативно восстанавливать.

Кроме того, сформированы существенные запасы электрооборудования, позволяющие специалистам достаточно быстро «чинить» уничтоженные распределительные станции, как это фиксировалось после обстрела 26 августа: спустя 3 недели энергосистема заработала в стабильно-нормальном режиме, и «мы идем почти без отключений света».

Ранее мы писали о том, что фон дер Ляйен раскрывала подробности плана по европейской поддержке энергосистемы Украины зимой.