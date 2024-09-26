Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The New York Times, председателю комитета по вопросам иностранных дел Сената США Бену Кардину пришлось пообщаться с неизвестным мужчиной, который представился экс-министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как стало известно, на днях в штаб сенатора поступило электронное письмо (якобы отправленное Кулебой), в котором сенатора просили поговорить с бывшим украинским чиновником посредством Zoom-мессенджера, при этом, во период видеозвонка, злоумышленник и выглядел, и говорил как экс-министр МИД Украины.

Впрочем, вскоре у Кардина возникли обоснованные подозрения, так как «Кулеба» стал задавать «политически мотивированные вопросы», связанные с грядущими выборами президента США. Кроме того, неизвестного слишком интересовали «деликатные вопросы» американской внешней политики, в частности, решился ли сенатор на поддержку дальнобойных ударов ВСУ по территории РФ.

Однако, сенатору удалось своевременно прекратить разговор и сообщить о нем руководству Госдепартамента США, которое подтвердило — разговор велся с deepfake-моделью (ИИ-имитация внешнего вида и голоса) Кулебы.

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывал экс-глава МИД Кулеба на своей должности.