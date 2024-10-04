Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный сайт Государственной налоговой службой Украины (ГНСУ), порядок соответствующих сборов с пенсий, предусматривается надлежащими нормами действующего законодательства.

В частности, согласно определенным пунктам статьи 164 «Налогового кодекса Украины», под налогообложение подпадают пенсионные пособия, размер которых превышает сумму трех минимальных заработных плат, установленных правительством в отдельный период (по состоянию на текущий месяц — около 24 000 гривен).

Таким образом, если размер пособия выше вышеуказанной суммы, пожилому гражданину придется выплатить в пользу государства от 15 до 20 процентов выплат: размер налогообложения напрямую зависим от показателя превышения. При этом, «побором» облагается лишь «излишняя» сумма.

Можно подвести черту — категориям граждан, размер пенсионных пособий которых является средним по стране (не более 6 000 гривен), уплачивать налог не нужно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ рассказывали, сколько пенсионеров-долгожителей проживает в Украине.