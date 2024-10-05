Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-профиль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, этот чиновник заявил — он намерен отправить мигрантов с рубежей своего государства в Брюссель.

По словам Орбана, брюссельские бюрократы якобы не понимают его многочисленных сообщений, и если чиновники штаб-квартиры ЕС продолжат преследовать и третировать Будапешт, используя нормы обновленного закона о мигрантах, то стоит ожидать транспортировки «нелегалов» от венгерских границ на главную площадь Брюсселя (согласно правилам, изложенным в «неудачном миграционном пакте»).

Глава венгерского правительства добавил — функционеры Евросоюза сами «застелили свою постель», а сейчас обязаны «в нее лечь».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Орбан комментировал слова собственного советника об отказе Венгрии защищаться в случае вторжения РФ.