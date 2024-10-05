Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Кабмина Украины, правительственным постановлением урезаны сроки явки резервистов/военнообязанных, вызванных в ТЦК/СП посредством «почтовой повестки».

В частности, теперь потенциальные военнослужащие должны посетить ТЦК/СП не через 14 дней после получения письма-повестки, а спустя 7−10 суток.

В соответствии с порядком проведения призыва граждан в ВСУ во время мобилизационной кампании в особый период, письмо-повестка, касающаяся вызова резервиста/военнообязанного в любой тип территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК/СП), схожее подразделение разведструктур, Центральное управление или региональное формирование СБУ, перенаправляется адресату на протяжении 48 часов после подписания извещения руководителем.

Кроме того, постановлением Кабмина, резервист/военнообязанный из областного центра, должен явиться в ТЦК/СП через 7 суток с момента получения письма-повестки (дата фиксируется заказным отправлением с описанным вложением/уведомлением касательно вручения), а из прочих населенных пунктов — спустя 10 суток.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль раскрывал обновленные условия получения «экономической брони» от мобилизации.